Doubt na 2 afleveringen van de buis gehaald

Katherine Heigls terugkeer naar tv lijkt van korte duur. CBS heeft haar nieuwe serie Doubt al na twee afleveringen van de buis gehaald.

De zender besloot de serie uit de programmering te verwijderen, omdat de kijkcijfers heel erg tegenvielen. Deze week wordt het tijdslot van Doubt overgenomen door een herhaling van Bull , een serie geïnspireerd door het leven van Dr. Phil , die in Nederland te zien is op NET 5. De week daarop wordt de plek van Doubt ingenomen door de Criminal Minds spin-off Beyond Borders. CBS wil het woord ‘cancellation’ echter niet gebruiken en het zou dus kunnen dat de resterende afleveringen van Doubt later dit jaar alsnog op televisie verschijnen. Het licht komische rechtbankdrama was de eerste serie van Heigl, bekend van Grey’s Anatomy , sinds het eveneens redelijk snel gestopte State of Affairs. Doubt kende een hobbelig voortraject; in de originele pilot werd de hoofdrol gespeeld door KaDee Strickland ( Private Practice ), maar de zender was achteraf niet tevreden met het eindresultaat, waarna ze werd vervangen door Heigl.