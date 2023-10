Don’t Leave Me S01E01: filmische Venetiaanse thriller Canvas , Serie , Recensie • 29-09-2023 • leestijd 2 minuten • 3266 keer bekeken • bewaren

Twee oud-geliefden (en rechercheurs) komen op elkaars pad om een (zelf)moord te onderzoeken.

Venetië betoont zich keer op keer een uitstekende backdrop voor drama’s en moordmysteries. De steegjes lenen zich voor achtervolgingsscènes en de kanalen zijn uitstekende vluchtwegen. Hoewel het water ook steevast een metafoor is voor de dood. Dat is eveneens te zien in de openingsscène van Don’t Leave Me (of: Non mi lasciare): een tiener wordt door een groep politieduikers uit een van de vele vaarwegen in de Italiaanse stad gehesen. Druk beginnen ze met reanimeren, maar het kind blijkt al te zijn overleden. Rechercheur Daniele (Alessandro Roja) vindt bakstenen in zijn tas; een overduidelijke zelfmoord, constateert hij.

Daar zijn niet al zijn collega’s het mee eens. Vrij snel na de vondst van het stoffelijk overschot krijgt Daniele het bericht dat een collega van een politiedienst die zich bezighoudt met kinderhandel en pedo-netwerken hem zal vergezellen. Elena (Vittoria Puccini) gelooft niet in Daniele’s conclusie. Ze blijkt ook nog eens zijn oude vlam. Zij verliet ooit Venetië om elders haar heil te zoeken; Daniele stichtte daar zijn gezin – en zijn vrouw is hoogzwanger. Nadat de twee elkaar ontmoeten draaien ze allebei in hun eigen woning het nummer van The Cure dat memoreert aan hun relatie van toen.

Scenaristen Leonardo Fasoli (ZeroZeroZero) en Maddalena Ravagli (bekend van Il commissario Maltese) combineren in die zin met veel vernuft twee verhaallijnen (een moordzaak en de grote liefde tussen twee mensen). Het valt te bezien of amoureuze gevoelens ook funest zullen zijn voor het oplossen van de zaak. Dat is wel wat Elena aan getuigen en (latere) slachtoffers belooft: ze zal de dader, of daders, vinden. Regisseur Ciro Visco filmt dit alles op zeer sfeervolle wijze. Hij maakt wezenlijk gebruik van de mooie en beduimelde plekken van Venetië en dient de kijker in esthetische zin met kleurrijke scènes en fijne kleuren meer op dan we gewend zijn uit televisiedrama’s.

Don't Leave Me S01, vanaf zaterdag 30 september 2023 wekelijks bij Canvas