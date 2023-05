Documentaire Jim and Andy komt naar Netflix • Nieuws • 13-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft een documentaire over de bijzondere connectie tussen Jim Carrey en Andy Kaufman aangekocht.

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton (zo luidt de volledige titel) geeft een kijkje achter de schermen bij de film Man on the Moon uit 1999. In de biopic van Milos Forman (Amadeus) gaf Carrey gestalte aan de beroemde absurdist Andy Kaufman, die tevens bekend was van zijn rol in de sitcom Taxi. Carrey ging destijds volledig ‘method’ en bleef ook tussen de takes door ‘acteren’ als Kaufman en diens zingende alter-ego Tony Clifton. Lynne Margulies (de voormalige vriendin van de in 1984 overleden komiek) en Bob Zmuda (zijn oude schrijfpartner) waren destijds vaak op de set aanwezig om Carrey’s gedrag op video vast te leggen. In de documentaire blikt Carrey samen met regisseur Chris Smith terug op deze bijzondere periode.

Jim & Andy heeft nog geen releasedatum. Carrey is momenteel producent van de serie I’m Dying Up Here . Andy Kaufman was onder meer van invloed op het werk van Hans Teeuwen