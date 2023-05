Doctor Who S10 trailer introduceert Pearl Mackie

Pearl Mackie speelt de nieuwe tijdreis compagnon van Doctor Who. Bekijk een trailer voor de tiende reeks van de Britse sci-fi-serie.

De actrice volgt Jenna Coleman op als nieuwe reisgenoot van Doctor Who. Momenteel is Mackie nog een redelijk onbekende naam, maar dat kan met de start van de nieuwe reeks afleveringen zomaar veranderen. In de trailer vertelt haar personage over haar eerste ontmoetingen met het door Peter Capaldi gespeelde hoofdpersonage. De beelden tonen ook de terugkeer van Nardole, gespeeld door Matt Lucas uit Little Britain. Lucas keerde onlangs al terug voor de recente kerstspecial van Doctor Who. Het tiende seizoen is de laatste reeks met Peter Capaldi, die onlangs op de radio vertelde dat hij aan het einde van dit jaar, vermoedelijk in de kerstaflevering, afscheid neemt van de rol. Ook showrunner Steven Moffat ( Sherlock ) zal na deze tiende reeks de serie gaan verlaten. Wie Capaldi opvolgt is nog niet bekend, maar de vervanger van Moffat staat al wel klaar in de vorm van Broadchurch -bedenker Chris Chibnall.