Dochter van Bruce Willis krijgt rol in Empire S3 • 17-11-2016

Rumer Willis krijgt een rol in het derde seizoen van Empire. De oudste dochter van Bruce Willis en Demi Moore zal in meerdere afleveringen te zien zijn.

Willis gaat in de muzikale dramaserie gestalte geven aan Tory Ash, een briljante maar explosieve singer-songwriter. Haar talent blijkt van onschatbare waarde voor de muziek die Jamal (Jussie Smollett) tot grote hoogte moet doen stijgen. Ze is daarbij echter niet vies van een beetje controverse en dat heeft grote gevolgen voor het platenlabel. Rumer heeft als actrice al verschillende credits achter haar naam staan. Zo speelde ze als klein meisje de dochter van Moore’s personage in Striptease en gaf ze als tiener gestalte aan de dochter van Willis’ personage in Hostage. Ook op televisie had ze de laatste jaren al gastrollen in verschillende series. Daarnaast werkt ze aan een zangcarrière en was ze als danseres ooit de winnaar van Dancing with the Stars op ABC.

De actrice / zangeres is in goed gezelschap; het derde seizoen van Empire bevat verder nog gastrollen van Mariah Carey, Taye Diggs, Birdman en Gina Gershon . Bekijk hieronder een interview dat Rumer Willis onlangs deed in het radioprogramma van Sway, waarbij ze ook een cover van Amy Winehouse ten gehore brengt.