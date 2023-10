DNA: tweede seizoen van Deense misdaadserie komt naar de NPO

De Deense misdaadserie DNA keert terug naar de NPO met een tweede seizoen: de volledige reeks (zes afleveringen) wordt donderdag 26 oktober toegevoegd op NPO Plus (waar het eerdere seizoen ook is terug te kijken) en de nieuwe afleveringen zijn vanaf zaterdag 4 november ook wekelijks te zien op NPO 3. DNA draait om de in Kopenhagen werkzame rechercheur Rolf Larsen (Anders W. Berthelsen), die in het eerste seizoen op zoek ging naar zijn verdwenen dochtertje. In het tweede seizoen onderzoekt hij de vondst van een vrachtwagen met 19 lijken, waarna hij op het spoor komt van mensensmokkelaars en slavenhandelaars. In de eerste aflevering legt ook hij opnieuw contact met zijn in Frankrijk werkzame collega Claire (Charlotte Rampling). DNA werd bedacht door Torleif Hoppe, die eerder werkte aan The Killing, The Bridge en Those Who Kill.