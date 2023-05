Divorce: eerste teaser voor tweede seizoen • Nieuws • 04-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Sarah Jessica Parker tekent haar echtscheidingspapieren in het tweede seizoen van Divorce.

HBO maakte bekend dat de nieuwe reeks in januari van start gaat. In het eerste seizoen van de redelijk duistere komedie zagen we hoe Frances (Parker) in een ongelukkig huwelijk met Robert (Thomas Haden Church) verzeild was geraakt. Na hun scheiding staat de deur voor nieuwe romantische perikelen echter weer open. De teaser geeft bijvoorbeeld al kort een eerste blik op Steven Pasquale (Rescue Me), die gestalte geeft aan een van Frances’ potentiële love interests. Verder is er (naast ook het ontbreken van de snor van Church) nog meer veranderd. Achter de schermen is Jenny Bicks (The Big C) namelijk Paul Simms komen vervangen als showrunner. Daardoor krijgt Divorce weer een Sex and the City-tintje, want Bicks was tevens jarenlang een scenarist en producent van de serie waarin Parker gestalte gaf aan columniste Carrie Bradshaw.

Het eerste seizoen van Divorce is bij ons in Nederland te bekijken op Ziggo. Parker mocht voor haar acteerwerk in de eerste reeks een Golden Globe-nominatie in ontvangst nemen.