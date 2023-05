Divergent-filmreeks gaat verder als serie op Starz

De vierde film in de Divergent-reeks wordt omgezet in een tv-serie voor op de Amerikaanse zender Starz.

Studio Lionsgate maakte drie films gebaseerd op de Divergent-boeken van Veronica Roth, maar de geplande vierde en laatste film (Ascendant) werd afgeblazen, omdat het derde deel (Allegiant) veel minder bezoekers trok dan verwacht. Daarom mogen scenarist Adam Cozad (bekend van de recente Tarzan-film en de Jack Ryan-serie van Amazon) en regisseur Lee Toland Krieger (bekend van The Age of Adaline met Michiel Huisman ) er nu een serie van maken. De tv-versie zou de verhaallijnen van de karakters uit de film afsluiten, om daarna nieuwe personages te introduceren. De terugkeer van de acteurs uit de films, zoals Shailene Woodley ( Big Little Lies ) en Ansel Elgort ( Baby Driver ), lijkt echter onwaarschijnlijk.