Dit verschijnt deze week on demand

Verse streams de komende week: Seven Seconds op Netflix en Outlander S03 – verhuisd naar Ziggo.

Ugly Delicious S01 (vandaag, Netflix) Reportageserie waarin een sterrenchef (met z’n vrienden) op zoek gaat naar het lekkerste eten ter wereld

Notes from the Field (maandag, Ziggo) Portret van achttien Amerikaanse jongeren (waaronder voormalig gedetineerden, demonstranten en politici)

I am Evidence (dinsdag, Ziggo) HBO-documentaire over aanranding binnen Amerikaanse politie-eenheden

(donderdag, Amazon) Nieuwe miniserie over de aanloop naar de aanslagen in New York op 11 september 2001, met Jeff Daniels. Lees meer (donderdag, Ziggo) Drama over een verpleegkundige die ‘s nachts op verzoek euthanasie uitvoert. Lees meer