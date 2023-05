Mediaoverzicht: Dit is de oude Harry Potter • 01-06-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nogal wisselende reacties op de eerste persfoto’s van het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child. We zien een volwassen Potter, compleet met bliksemschicht-litteken op zijn voorhoofd, en verder onder meer de Albus Severus, dat vervloekte kind, als meneer. Het toneelstuk is geschreven door J.K. Rowling zelf overigens. ( de Volkskrant

Inzichtelijk overzicht in New York Magazine over prime time-televisie in Amerika. Zo verdienen acteurs beduidend meer dan een paar jaar geleden (maar de schrijvers verdienen minder), er verschijnen meer tv-shows (maar minder episodes, acht is nu normaal). En Netflix gaat dit seizoen zelf zeshonderd uur programma’s produceren.

Charles Groenhuijsen dankt in Nieuwe Revu nog net niet oud-Journaal-baas Hans Laroes, die hem ooit bij de NOS ontsloeg na een vermeende schnabbel (daarvóór had Groenhuijsen Laroes beschuldigd van schnabbelgestapo). Want er volgde een rechtszaak en de oud-correspondent kreeg vijf ton op z’n rekening gestort. ‘Ik kreeg ineens vrijheid dankzij die vertrekpremie. Daar was ik heel blij mee. Maar ik zou het niet over mijn lippen kunnen krijgen dat ik in dit opzicht enigerlei dank verschuldigd ben aan Hans Laroes.’

Henk Hagoort gaat weg als directeur bij de NPO, meldt onder meer NRC Next . Shula Rijxman (zijn collega in de Raad van Bestuur bij de NPO) volgt hem tijdelijk op. Hagoort wordt bestuursvoorzitter bij hogeschool Windesheim in Zwolle.