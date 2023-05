Disjointed verschijnt op 25 augustus op Netflix

Kathy Bates (Misery) steekt er nog maar eentje op in het eerste teasertje voor Disjointed. De serie komt op 25 augustus naar Netflix.

Disjointed is het eerste streaming-uitstapje van sitcom-gigant Chuck Lorre, die het verhaal bedacht samen met David Javerbaum, een voormalig schrijver van The Daily Show. Lorre was eerder verantwoordelijk voor Dharma & Greg, Two and a Half Men en het onlangs nog met twee seizoenen verlengde The Big Bang Theory. Hij werkte ook al eerder samen met Bates, die in 2012 een Emmy won voor haar gastrol in Two and a Half Men. In Disjointed is de actrice te zien als Ruth, een levenslange voorstander van de legalisering van marihuana. Haar droom wordt werkelijkheid, wanneer ze in Los Angeles een dispensarium mag runnen waar de softdrug beschikbaar is.