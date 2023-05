Discovery opent jacht op Unabomber in Manhunt

Waargebeurde misdaaddrama’s zijn weer erg populair en ook Discovery doet een duit in het zakje met Manhunt: Unabomber.

In de serie is Paul Bettany (A Beautiful Mind, The Da Vinci Code) te zien als bommenmaker Ted Kaczynski, die zijn slachtoffers door middel van in postpakketjes verstopte explosieven om het leven bracht. Sam Worthington (Avatar, Clash of the Titans) geeft gestalte aan Jim Fitzgerald, de FBI-agent die het manifest van de extreem intelligente en hoogopgeleide Kaczynski succesvol wist te analyseren en zo een groot aandeel had in zijn arrestatie. De belangrijkste bijrollen zijn voor Chris Noth ( The Good Wife ) en Jane Lynch (Glee). Manhunt: Unabomber werd geregisseerd en geproduceerd door Greg Yaitanes, bekend van series als Banshee en House. Kevin Spacey ( House of Cards ) is één van de producenten. De eerste van acht afleveringen gaat op 1 augustus in première bij Discovery.