Thrillerreeks Disclaimer met Cate Blanchett in oktober naar Apple TV+

Cate Blanchett speelt een journalist met een geheim in zevendelige thrillerreeks gebaseerd op bestseller.

Actrice Cate Blanchett speelt in Disclaimer journalist Catherine Ravenscroft. Regelmatig ontmaskert ze de wandaden van prominente leden uit de Britse maatschappij. Totdat ze op een dag een roman ontvangt waarin zij de hoofdrol speelt. En de Ravenscroft uit het boek heeft nogal wat op haar kerfstok. Disclaimer is gebaseerd op het gelijknamige boek van Renée Knight uit 2015. Vijfvoudig Oscarwinnaar Alfonso Cuarón (Gravity, 2013) vormde het bronmateriaal om tot zeven afleveringen en tekende voor de regie. Bruno Delbonnel (Indise Llewyn Davis, 2013) stond achter de camera. Belangrijke acteerrollen zijn voor Louis Partridge, Lesley Manville, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee en Leila George. Disclaimer is vanaf 11 oktober te zien bij Apple TV+. Er volgt elke week een nieuwe aflevering.