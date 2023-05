Dirk Gently’s Holistic Detective Agency S1E1: aanstekelijke chaos • Netflix , Recensie • 11-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een bizarre moord. Een vermist meisje. Een zwervende corgi. De wereld van Dirk Gently’s Holistic Detective Agency is er een van onduidelijke onderlinge verbondenheid, waar alles betekenis heeft – of toch niet?

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency is gebaseerd op de cult roman van de Britse auteur Douglas Adams, onder andere bekend van het boek The Hitchhikers Guide to the Galaxy. Scriptschrijver Max Landis ( Chronicle , American Ultra ) bewerkte Adams roman en koos er bewust voor om enkele vreemde personages en een nieuwe setting te creëren.

De pilot is chaotisch maar gezien de aard van het holistische detectivewerk kan dit de bedoeling zijn. Wanneer de mislukte rocker en hotelbediende Todd Brotzman (Elijah Wood) de bizarre moord op een miljonair ontdekt tijdens zijn werkronde in het hotel breekt alle hel los, vooral wanneer hij de ‘holistische’ detective Dirk Gently (Samuel Barnett) tegen het lijf loopt die hardnekkig volhoudt dat ze voorbestemd zijn om samen het mysterie te ontwarren.

De eerste aflevering heeft geen directe verhaaloverdracht en je wordt gebombardeerd met willekeurige gebeurtenissen die op het eerste gezicht niet met elkaar verbonden zijn. In een sneltreinvaart worden excentrieke figuren geïntroduceerd: Todd’s zieke zuster Amanda, de gekidnapte bodyguard Farah; The Rowdy Three dat eigenlijk een onheilspellend kwartet is uit op vernietiging; Ken, een hacker op de verkeerde plaats die onder dwang wordt gehouden door de holistische huurmoordenaar Bartine; Gordon Rimmer, leider van de cult genaamd ‘Men of the Machine’; Seattle politie agenten Zimmerfield en Estevez en een CIA agent die tegelijkertijd paranormale activiteiten onderzoeken.

Het is moeilijk om de exacte scifi-toon van Adams cultroman naar het scherm te vertalen en de makers slagen hier deels in. De goede acteerprestaties bieden tegenwicht aan de rommelige verhaallijnen. Landis poogt echter niet om de chaos te stabiliseren of om vragen daadwerkelijk te beantwoorden.

Het doel in de pilot is om Dirk Gently en Todd dichter bij elkaar te brengen. Todd dient ervan overtuigd te worden dat met zijn persoonlijke leven in puin er uiteindelijk maar één oplossing is: samen met zijn nieuwe vriend Dirk Gently zich over te geven aan de chaos en erop vertrouwen dat de kosmos hem zal sturen waar hij dient te zijn.

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency is absurd en grappig. Maar waarschijnlijk niet voor iedereen.

Dirk Gently’s Holistic Detective Agenc, vanaf 11 december op Netflix