Dirk Gently: trailer voor tweede seizoen

Een nieuwe zaak dient zich aan in het tweede seizoen van Dirk Gently's Holistic Detective Agency.

De knotsgekke detectiveserie gaat op 14 oktober weer van start op BBC America en zal later ook op Netflix verschijnen, waar het eerste seizoen al te streamen is. Dirk Gently is gebaseerd op het boek van Douglas Adams (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy). De serie werd bedacht door Max Landis, die ook de binnenkort op Netflix te verschijnen film Bright pende. Het verhaal draait om de 'holistic detective' Dirk Gently (Samuel Barnett), die zich bij het ontrafelen van mysteries laat leiden door de krachten van de kosmos. Elijah Wood is te zien als zijn sceptische sidekick Todd. Fiona Dourif (de dochter van Brad Dourif) speelt een 'holistic assassin' die denkt dat het universum wil dat ze Dirk vermoordt. In seizoen twee wordt Alan Tudyk (Firefly) een nieuwe tegenstander van de detective.

Lees ook de recensie van de eerste aflevering van Dirk Gently. Het eerste seizoen bestond uit acht afleveringen, voor seizoen twee zal dat aantal worden verhoogd naar tien stuks.