What Would Diplo Do? heeft eerste trailer

James Van Der Beek (Dawson’s Creek) speelt een fictieve versie van DJ Diplo in een nieuwe serie van zender Viceland.

What Would Diplo Do? is de eerste gescripte serie van Viceland, dat eerder dit jaar ook in Nederland werd gelanceerd. Het personage van Van Der Beek, die zelf overigens veel lijkt op Diplo, heeft als DJ weinig moeite om 60.000 mensen uit hun dak te laten gaan, maar kan minder goed uit de voeten met een-op-een situaties. Van Der Beek treedt ook aan als scenarist en producent. Volgens Viceland is What Would Diplo Do? een ‘satire op de wereld van de electromuziek’ en zijn er invloeden van onder meer Louie en de mockumentary This is Spinal Tap in terug te vinden. De serie lijkt eveneens wel wat weg te hebben van de film Popstar: Never Stop Never Stopping, een recente muziekparodie van Andy Samberg.