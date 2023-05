Dionne Stax wil Boer zoekt vrouw presenteren

Mediaoverzicht 11 juni: de moeilijke tijd ná Idols, de auto van Eric Corton en de sollicitatie van Dionne Stax.

Nieuwslezer Dionne Stax solliciteert in Algemeen Dagblad openlijk naar een andere presentatieklus. ‘Ik moet niet het gevoel hebben dat ik stilsta. Dat is nu nog zeker niet het geval hoor, maar het lijkt me niet gezond mijn hele leven hetzelfde te doen. Van dat idee krijg ik toch een lichte paniekaanval.’ En dan komt het: ‘Boer Zoekt Vrouw zou ik wel willen doen. Fantastisch vind ik dat.'

Hoe komt het toch dat zoveel winnaars van Idols in de vergetelheid raken? De Telegraaf duikt er nog eens in en componist John Ewbank, (jurylid van het nieuwe SBS6-programma The Next Boy/Girl Band) legt de vinger op de zere plek: ‘Wanneer je in een dergelijke talentenshow zit heb je profijt van de enorme marketingmachine. Wanneer het programma eindigt suddert de aandacht na en sterft uit. Dan moet je als artiest op eigen kracht aan de slag. Dat is vrijwel net zo moeilijk als het is voor iemand die net begint.’