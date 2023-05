Difficult People: ode aan Billy Eichner • 12-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Difficult People (vanaf vandaag op Hulu) zoekt komiek Billy Eichner wederom de grenzen op – net als in het meesterlijke Billy on the Street.

Billy Eichner is onder meer bekend van zijn rol als de luidruchtige Craig in Parks and Recreation. De 37-jarige humorist brak door met Billy on the Street (2011-2015). In deze realityserie overhoort hij nietsvermoedende voorbijgangers over hun kennis van popcultuur. De werkwijze van de quizmaster zou je als geestig-intimiderend kunnen bestempelen. Op een nichterige, bijna vileine wijze stelt hij op het oog onbenullige vragen als: ‘Wie is beter, Lady Gaga of Katy Perry?’ Waarop deelnemers aan de quiz als de bliksem moeten antwoorden. Wie twijfelt wordt door Eichner getrakteerd op een dosis geacteerde bitterheid.

In bovenstaande compilatie (van het vierde en laatste seizoen) is de toegenomen populariteit van Eichner zichtbaar. Elke aflevering is een beroemdheid te gast: van Tina Fey tot Julianne Moore. Deze erkenning heeft overigens geen invloed op de grappenmaker, die de grenzen blijft opzoeken. Zoals wanneer hij op de hoek van de straat anale seks bespreekt met twee zachtaardige joodse zussen. Als bedankje voor hun openhartigheid zoent hij een van de twee hoogbejaarde dames vol op de mond.

Wie geen genoeg kan krijgen van Billy Eichner kan vanaf nu terecht bij Difficult People. In deze komedieserie, over twee verbitterde zielen, kan de komiek wederom heerlijk verongelijkt over de straten van New York razen. De titel van de sitcom lijkt dan ook te verwijzen naar tirades van het ‘moeilijke’ mens, het personage dat Eichner zo graag speelt.

Difficult People S2 vanaf 12 juli op Hulu. Check ook het Youtubekanaal van Billy on the Street.