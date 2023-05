Diane Guerrero maakt drama over immigratie • Nieuws • 07-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Diane Guerrero krijgt de hoofdrol in de dramaserie In the Country We Love. De actrice wordt voor het project herenigd met de producenten van Jane the Virgin.

De serie is een adaptatie van het gelijknamige boek, dat Guerrero schreef in samenwerking Michelle Burford. In het boek beschrijft de actrice een traumatische ervaring uit haar jeugd; als 14-jarige tiener in Boston werden haar Colombiaanse ouders en broer opgepakt en gedeporteerd naar hun land van herkomst, terwijl zij als in Amerika geboren dochter alleen achterbleef. Guerrero werd vervolgens afhankelijk van de hulp van bevriende families uit de buurt. Haar boek wordt geadapteerd door Paul Sciarrotta, één van de schrijvers van Jane The Virgin , een serie waar Guerrero een bijrol in heeft. In The Country We Love zal haar eigen ervaringen gebruiken als blauwdruk, maar vertelt een fictief verhaal over een jonge advocate, die besluit om in haar vrije tijd immigranten te gaan helpen, wanneer naar buiten komt dat ze zelf een kind is van gedeporteerde ouders.

Naast haar rol in Jane the Virgin , is Guerrero vooral bekend als gevangene Maritza Ramos in Orange Is the New Black . Daarnaast werkt de actrice in haar vrije tijd vaak samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor de rechten van immigranten in Amerika. Wanneer haar nieuwe serie op tv verschijnt is nog niet bekend, maar vanaf 17 oktober is Guerrero weer te zien in het derde seizoen van Jane The Virgin.