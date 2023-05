Detroiters S1E1: Fris ogende lofzang op Detroit • TV , Recensie • 07-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Motown is terug in komedievorm met een swingende soundtrack.

Sam (Sam Richardson) en Tim (Tim Robinson, bekend van SNL ) runnen in Detroit een studio waar ze televisiecommercials maken voor het midden- en kleinbedrijf. In deze pilotaflevering zijn ze aan het werk voor een zogenoemde jacuzzikoning – gespeeld door Jimmy Fallons rechterhand Steve Higgins. Zo’n entrepreneur die ergens aan de snelweg zit met schreeuwerige borden vol schreeuwerige aanbiedingen. Maar Sam en Tim willen meer: zo weten ze de vicepresident van autofabrikant Chrysler, Carter Grant (Jason Sudeikis), te overtuigen een afspraak in te plannen. Ze mogen bij hem pitchen voor de nieuwe reclamecampagne van de autogigant.

Wat volgt is een montage waarin het duo zich voorbereid op deze belangrijke vergadering. Ze bedenken allerlei ideeën: ‘Jesus Chrysler, wat een auto!’ En dan vindt Sam ook nog eens dieetpillen uit de jaren 70, een soort equivalent van speed. Maar brainstormen op speed levert niet de beste concepten op. Deze neurotische scène wordt begeleid door nummers van Death. Een vergeten, uit Detroit stammend, punktrio uit de jaren 70 dat doorbrak dankzij de documentaire A Band Called Death uit 2012. Detroiters kent dan ook talloze referenties naar Detroit.

De stad werd net als de band Death bijna vergeten. Vanaf de jaren 50 halveerde de populatie van ruim 1,8 miljoen inwoners naar een kleine 700.000 nu. Dat heeft grotendeels te maken met de ooit bloeiende auto-industrie aldaar. Dit fabriekswezen werd gedecimeerd door allerlei ontwikkelingen: van fusies – waardoor grote bedrijven vertrokken – tot oliecrises. Maar Chrysler zit er dus nog steeds. En dat is hoopgevend voor de stad die liefkozend Motown wordt genoemd: het centrum van de soulmuziek. Detroit bracht eveneens grote rockbands als Kiss, The Stooges en MC5 voort, die vast in de volgende afleveringen zullen langskomen.

Sowieso is de stad weer in beeld bij film- en televisiemakers. Ryan Gosling filmde er zijn Lost River (2014), David Robert Mitchell zijn kassucces It Follows (2014) en Jim Jarmusch het vampierdrama Only Lovers Left Alive (2013). En afgelopen jaar kwam Joe Swanberg nog met de geslaagde Netflix-serie Easy. Detroit lijkt het Amerikaanse Berlijn uit de jaren 70 te worden, toen David Bowie daar resideerde. Zo’n plek waar dankzij mindere tijden ineens de ruimte is voor creatief talent. En, zoals je in de serie ziet, waar je huizen kan kopen voor absurde prijzen.

Detroiters werd dus gefilmd in Detroit. Ondanks het feit dat de stad haar film- en televisieprogramma – een investeringsfonds – heeft stopgezet vanaf juli vorig jaar. Dit deerde Lorne Michaels, ook de producent van Saturday Night Live , schijnbaar niet. Evenals de vele schrijvers en acteurs uit de serie. Waaronder SNL-alumni als Michael Che, Jason Sudeikis en Tim Robinson. Opvallend genoeg was Robinson de tweede acteur uit de geschiedenis van SNL die op een gegeven moment alleen nog achter de camera grappen mocht schrijven. Nu krijgt hij een tweede kans met de geestige Sam Richardson uit Veep. Samen vormen ze een geestig duo in deze fris ogende lofzang op Detroit.

Detroiters, vanaf 7 februari bij Comedy Central