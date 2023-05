Designated Survivor gaat in Nederland naar Netflix

De nieuwe serie van Kiefer Sutherland komt naar Netflix. De streamingdienst sloot een deal met ABC om Designated Survivor buiten Noord-Amerika beschikbaar te mogen stellen.

Designated Survivor is in Nederland al te vinden op Netflix, hoewel de eerste aflevering nog toegevoegd moet worden. De tweede aflevering zal vanaf 28 september te streamen zijn. De politieke thriller van David Guggenheim ( Safe House ) ging afgelopen woensdag in première op de Amerikaanse televisie. De show kon rekenen op prima kijkcijfers en goede kritieken. Ook onze recensie van de eerste aflevering was positief. In Designated Survivor geeft Sutherland gestalte aan een doorsnee ambtenaar, die na een terroristische aanslag plots wordt ingezworen als president. Natascha McElhone ( Californication ) is te zien als zijn vrouw en gastoptredens zijn er van Mykelti Williamson en Virginia Madsen