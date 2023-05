Designated Surivor S02 onthult premièredatum • Nieuws • 09-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 27 september gaat in Amerika het tweede seizoen van Designated Survivor van start.

Dat betekent dat de nieuwe reeks waarschijnlijk op 4 oktober van start gaat op Netflix in Nederland. Netflix sloot destijds namelijk een deal met de Amerikaanse zender ABC, om de afleveringen van Designated Suvivor telkens een week na uitzending beschikbaar te stellen in Europa. Naar alle waarschijnlijkheid geldt deze deal (de serie werd zeer goed bekeken via Netflix) tevens voor het tweede seizoen. In het drama van David Guggenheim (Safe House) speelt Kiefer Sutherland (24) een onopvallende ambtenaar, die na een bomaanslag in Washington tot zijn grote schrik wordt ingezworen als president. Maggie Q (Nikita), Kal Penn (House) en Natascha McElhone (Californication) hebben bijrollen in de serie.

Designated Survivor is inmiddels toe aan alweer zijn vierde showrunner; Keith Eisner ( The Good Wife ) werd aangesteld om de productie van seizoen twee in goede banen te leiden.