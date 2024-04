Dertigers: vijfde seizoen met nieuwe cast komt in de zomer naar de NPO

Een van de nieuwe castleden is Claire Bender, die onlangs nog te zien was als de dochter van Pierre Bokma in het Nederlandse oorlogsdrama De Joodse Raad.

De vriendengroep uit Dertigers is inmiddels de veertig gepasseerd, maar er staat een nieuwe groep jonge acteurs klaar om het stokje over te nemen: in seizoen vijf zullen de hoofdrollen gespeeld worden door Teun Donders (De Stamhouder), Claire Bender (De Joodse Raad), Sabri Saddik (Sleepers), Teunie de Brouwer (Sihame), Sebastián Mrkvicka (Dirty Lines), Stefanie van Leersum (Moordvrouw) en Sia Cyrroes (Het Gouden Uur). In de serie worstelen de vrienden elk met de uitdagingen van hun generatie en de verwachtingen die bij hun leeftijd horen, zoals het stichten van een gezin en het uitbouwen van een carrière. Nieuw dit seizoen is dat de vrienden nu wonen en werken in de regio en dat ze een gezamenlijke passie delen: fietsen. Twee acteurs uit de vorige seizoenen - Lykele Muus (Bart) en Leonoor Koster (Lot) - zijn dit seizoen achter de schermen betrokken; Muus als één van de scriptschrijvers en Koster als één van de regisseurs.