Dennis Quaid gecast als president George Bush

Ryan Murphy heeft zijn George W. Bush gevonden. Dennis Quaid zal de voormalig president gaan spelen in Katrina: American Crime Story.

Na het grote succes van The People v. O.J. Simpson duikt Murphy met Katrina: American Crime Story in alle misstanden rond de ramp met orkaan Katrina in 2005. Quaid mag gestalte geven aan de man die zich tijdens de nasleep van de tragedie volgens velen totaal verkeerd opstelde. De acteur was eerder te zien in films als Wyatt Earp, Frequency en The Day After Tomorrow en heeft momenteel ook een bijrol in de tv-serie Fortitude. George W. Bush werd in de speelfilm W. van Oliver Stone al eens gespeeld door Josh Brolin. Quaid voegt zich bij een cast die al bestond uit onder anderen Matthew Broderick en Annette Bening , plus O.J.-veteranen Sarah Paulson, Cuba Gooding Jr. en Courtney B. Vance.