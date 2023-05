The Defenders S01: de Avengers voor de arbeidersklasse • Netflix , Serie , Recensie • 22-08-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Door de onderlinge chemie is het uiterst vermakelijk om de Marvel-helden van Netflix het scherm te zien delen in deze cross-over.

Luke Cage, De vergelijking met The Avengers is snel gemaakt. Daredevil is een beetje de Iron Man onder de Marvel-personages op Netflix; de goede ontvangst van zijn serie maakte de weg vrij voor Jessica Jones, Iron Fist en The Defenders. Personages als Luke Cage en Jessica Jones gebruiken hun bijzondere krachten echter vooral om hun eigen straatjes schoon te houden. Ondersteuning van een grotere organisatie krijgen ze niet en de helden op tv (die overigens allemaal een hekel hebben aan het h-woord en veel liever alleen opereren) mogen vaak al van geluk spreken wanneer ze snel van A naar B moeten komen en iemand van hen een metrokaart op zak blijkt te hebben.

Je zou verwachten dat Claire Temple (Rosario Dawson) degene is die deze einzelgangers bij elkaar brengt. Elke voorgaande Marvel-serie heeft immers wel ergens een aflevering waarin zij met haar medische kennis een gewonde superheld weer probeert op te lappen. Toch is het in dit geval Stick (Scott Glenn) die het viertal moet overtuigen samen te werken. De oude (en net zo blinde) mentor van Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox) is namelijk als geen ander bekend met The Hand, een eeuwenoude misdaadorganisatie met bijna net zoveel infiltranten als Hydra, waar Daredevil en Iron Fist het al eerder mee aan de stok kregen.

Om cross-over echt goed te kunnen volgen is dan ook vooral de voorkennis uit die twee series vereist. De gebeurtenissen uit Luke Cage en Jessica Jones worden enkel af en toe tussen neus en lippen door even aangehaald. Dit keer draait het helemaal om The Hand en hun vijf leiders, met naast de bekende Madam Gao (Wai Ching Ho) nieuwkomer Alexandra (Sigourney Weaver) als belangrijkste toevoeging. Alexandra blijkt geobsedeerd door de herrijzenis van de in seizoen twee van Daredevil gestorven Elektra (Elodie Yung) en denkt dat zij als het superwapen Black Sky een belangrijke rol zal vervullen bij de overname van New York.

Veel Marvel-series op Netflix zijn met dertien afleveringen per seizoen wat aan de lange kant. Men besloot voor de cross-over het vet eraf te trimmen; het eerste seizoen bestaat uit slechts acht afleveringen en na een trage start (pas aan het einde van aflevering drie zie je ze alle vier samen in beeld) zakt The Defenders nergens meer echt in, zoals nog wel eens gebeurde met de individuele series. Een minder positief gevolg is dat veel populaire side-characters (van Trish Walker tot Colleen Wing, elke superheld sleept er wel een aantal uit zijn of haar serie mee de cross-over in) gedegradeerd zijn tot voetnoot.

Hoewel de verhaallijn niet echt iets nieuws biedt en het geheel door de vele bijrollen soms wat overbevolkt aandoet, moet de wisselwerking tussen de hoofdpersonages de fans van de Marvel-series ongetwijfeld kunnen bekoren. Vooral het koppelen van de gelovige Matt Murdock aan de cynische Jessica Jones (Krysten Ritter weer in topvorm) blijkt een gouden greep. Murdock is de enige die zijn identiteit voor de buitenwereld verbergt en telkens als hij zich in zijn Daredevil-kostuum hijst rolt Jones een keer met de ogen. Om over haar reacties op mythische verhalen van Danny Rand / Iron Fist nog maar te zwijgen.

Iron Fist is overigens een belangrijke pion in het plan van The Hand en daardoor komt Danny Rand (Finn Jones) volop aan bod in de cross-over, iets dat sommige kijkers (Iron Fist werd minder goed ontvangen dan de overige Marvel-series) mogelijk af zal schrikken. Toch is zijn personage hier sowieso wat beter te genieten, mede dankzij zijn bijna-bromance met Luke Cage. Een bromance die na hun eerste clashes (niet alleen met de vuisten; in één van de beste scènes uit de serie heeft straatjongen Cage ook problemen met de ideologie van ‘rijkeluiskindje’ Rand) ver weg lijkt, maar daarna de deur naar een toekomstige Heroes for Hire-verhaallijn (in de strips hadden Cage en Rand een bedrijfje waarmee ze hun diensten aan de burger verlenen) al een beetje op een kier zet.

The Defenders verandert door de korte lengte nooit helemaal in het epische avontuur waar de fans misschien op hadden gehoopt. Toch laat de serie op de momenten dat de vier personages (bek)vechten een onmiskenbare sprankeling zien. Blijf na de aftiteling van de allerlaatste aflevering ook nog even zitten voor de eerste teaser van The Punisher.

The Defenders S01, vanaf 18 augustus op Netflix