The Defenders komen 18 augustus bij elkaar

Iron Fist is gearriveerd en dus kondigde Netflix ook alvast de première van The Defenders aan. Op 18 augustus wordt de cross-over vrijgegeven.

Op het witte doek werkte Marvel destijds met Iron Man , Captain America en Thor richting de cross-over The Avengers en op televisie is het na Daredevil , Jessica Jones , Luke Cage en Iron Fist straks de beurt aan The Defenders. De onthulling van de premièredatum was, net als onlangs ook bij Lemony Snicket , weer redelijk cryptisch. In het onderstaande filmpje zien we de vier personages in een lift staan wachten, totdat Jessica Jones (Krysten Ritter) de camera stukslaat, wanneer de tijdcode 08:18:20:17 aangeeft. Dat is natuurlijk al een behoorlijke hint, maar de datum 08-18-2017 wordt bevestigd wanneer je de cijfers die linksboven te zien zijn gebruikt als url-adres. Je wordt dan meegenomen naar een site waar de premièredatum van 18 augustus helemaal onderin te lezen staat. Op die datum worden alle acht afleveringen van The Defenders vrijgegeven.