The Death and Life of Marsha P. Johnson: true crime docu op Netflix • 03-10-2017

Vanaf komende vrijdag kun je op Netflix kijken naar The Death and Life of Marsha P. Johnson.

De documentaire schijnt een nieuw licht op de dood van Marsha P. Johnson, in de jaren 60 een van de grootste boegbeelden van de homo-emancipatie. Johnson was de zelfbenoemde ‘street queen’ van New York. Ze vocht eind jaren 60 mee tijdens de Stonewall-protesten en richtte vervolgens samen met Sylvia Rivera de Street Transvestite Action Revolutionaries op. In 1992 werd haar levenloze lichaam aangetroffen in de Hudson River. De politie deed het af als zelfmoord en weigerde de zaak verder te onderzoeken. In 2012 wist activiste Mariah Lopez de zaak echter te heropenen. Met die hernieuwde interesse gaat activiste Victoria Cruz in de Netflix-documentaire op zoek naar de ware toedracht van de dood van haar vriendin, terwijl ze tegelijkertijd haar leven en haar nalatenschap viert.

The Death and Life of Marsha P. Johnson werd geregisseerd door onderzoeksjournalist David France, bekend van de docu How to Survive A Plague. Vanaf 6 oktober op Netflix.

