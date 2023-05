Dear White People krijgt tweede seizoen

Netflix bestelt nieuwe afleveringen van Dear White People. Het tweede seizoen moet later dit jaar in productie gaan.

De serie is een satire op het postraciale Amerika en speelt zich af op een voornamelijk blanke universiteit. We zien hoe de zwarte Samantha White de uiteenlopende denkbeelden van haar medestudenten op humoristische wijze aan de kaak stelt in haar radioprogramma. Dear White People is gebaseerd op de gelijknamige speelfilm uit 2014. Toen was Tessa Thompson te zien als Samantha White, maar haar carrière raakte door rollen in Creed, Westworld en Thor: Ragnarok in een stroomversnelling, waarna Logan Browning de rol van haar overnam op televisie. Achter de schermen bleef Justin Simien - de maker van de film - wel bij de tv-versie betrokken en hij keert ook terug om seizoen twee te produceren.