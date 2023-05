De talkshow van Jeroen Pauw in feiten en cijfers. • NPO , TV • 20-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nu de verkiezingsstrijd achter de rug is, begint Jeroen Pauw aan een nieuw seizoen Pauw. De talkshow in feiten en cijfers.

De studio

Zes camera’s brengen Pauw in beeld. Om te zorgen dat alles goed zichtbaar is, hangen er 202 lampen in de studio.

Het team

Pauw bestaat uit dertig redacteuren: van eindredactie tot nieuwsredacteuren, politieke journalisten, beeldspecialisten en stagiairs. Tijdens de opnames is er ook nog eens een technische crew van twintig man aanwezig om het programma vast te leggen.

Man-vrouw

In 372 afleveringen heeft Jeroen Pauw een kleine 2500 gasten ontvangen. Ruim tweederde daarvan bestond uit mannen.

De dag van Jeroen Pauw

Terwijl de redactie ’s ochtends vergadert over de onderwerpen van de dag, heeft de samensteller al telefonisch contact met Jeroen Pauw. Om zes uur komt hij aan bij de studio (al pikt hij regelmatig een vergadering om elf uur ’s ochtends mee), waar hij zich voorbereidt. Om kwart over negen is er een repetitie, waarin de uitzending doorgesproken wordt en het team alle filmpjes bekijkt. Rond tien uur komen de gasten en het publiek binnen. Dan trekt Jeroen z’n pak aan en warmt ze op. Om elf uur begint de uitzending. Na twaalf uur gaat het pak weer uit en is het tijd voor een glas witte wijn en een ­bitterbal.

Linkse hobby?

Van de landelijke partijen is de PvdA het best vertegenwoordigd bij Pauw. Ook VVD’ers doen het goed. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat die partijen in het kabinet zitten. De politicus die het vaakst aanschoof was echter van D66: Alexander Pechtold.

Best bekeken minuut

Op zaterdag 14 november 2015, een dag na de aanslagen in Parijs, last

Pauw een speciale uitzending in. 42 Minuten lang kijken 1.461.000 mensen, een record voor het programma. Op dat moment heeft Nourdin el Ouali van de Rotterdamse moslimpartij NIDA het er over of moslims publiekelijk afstand moeten nemen van de terroristische aanslagen.

Bekende gezichten

Op 18 mei 2016 zat de tafel voor de eerste keer vol met gasten die al eens eerder bij Pauw waren geweest. In die uitzending kwamen Özcan Akyol, Wierd Duk, Sunny Bergman, Sadet Karabulut, prinses Laurentien en Jeroen Smit aan het woord.

Timmermans

Pauw won in 2015 twee prijzen naar aanleiding van zijn interview met Frans Timmermans: de Sonja Barend Award en een TV-Beeld in de categorie ‘Beste actuele programma’. Tijdens het interview gaf Timmermans aan dat een van de MH-17 slachtoffers is gevonden met een mondkapje op. Nabestaanden reageerden geschokt op die opmerking.

Wordcloud

Tijdens de eerste maand waarin Pauw op televisie was, zijn ‘man’ en ‘leven’ de meest gebruikte woorden. In de meest recente maand gaat het om ‘jaar’ en ‘Wilders’. Ondanks het feit dat de PVV-leider slechts één keer aanschuift bij Pauw, heeft hij een grote invloed op de gesprekken.

Pauw maandag t/m vrijdag, NPO 1, 23:00 uur