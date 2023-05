De special effects in Game of Thrones

In de featurette zien en horen we Sam Conway, de man die alle visuele effecten in de serie overziet; van bloed en snot tot en met explosies en vuur. Conway raakte geïnspireerd door zijn eigen vader, die vroeger werkte aan de effecten in verschillende Monty Python-films en ander werk van Terry Gilliam. Hij zal het voor het zevende seizoen ongetwijfeld vooral druk krijgen met de draken, aangezien deze straks zo groot als vliegtuigen gaan worden. Het zevende seizoen van Game of Thrones start op 16 juli bij HBO in Amerika en is vanaf 17 juli in Nederland te zien bij Ziggo. De reeks bestaat dit keer uit slechts zeven afleveringen, maar de laatste daarvan krijgt een extra lange speelduur van 81 minuten.