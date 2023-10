De Poli: trailer voor komische ziekenhuisserie met Jelka van Houten

Gynaecoloog Esther (Jelka van Houten) wil in haar ziekenhuis een meer moderne aanpak introduceren, maar daar is haar baas - en tevens vader - het niet mee eens.

Binnenkort is de komische ziekenhuisserie De Poli te zien bij de NPO: de reeks gaat zondag 22 oktober van start op NPO 3 en die tien afleveringen verschijnen dan tevens op NPO Plus. De Poli draait onder meer om de gespannen relatie tussen gynaecoloog Esther Bens (Jelka van Houten) en haar vader Harold Bens (Porgy Franssen), die de baas is van de afdeling waar zijn dochter werkt. Esther vindt de werkwijze van haar vader namelijk totaal niet meer van deze tijd en wil een meer moderne aanpak introduceren. Verder volgen we onder meer verpleegsters Patty (Susan Visser) en Brigitte (Johanna Hagen) en de jonge maar (te) zelfverzekerde coassistent Tobias (Chris Peters). Van Houten en Visser bedachten de serie samen met Dunya Khayame (Zina), die samen met Rik van den Bos (Niks te Melden, waarin Van Houten ook te zien was) aan het script werkte.