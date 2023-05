Travelers: wat de sci-fi toekomst over het heden zegt • Netflix , Recensie • 23-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Travelers is de nieuwste sci-fi serie op Netflix. De serie gaat over de laatste groep mensen, de ‘travelers’, uit de verre toekomst die door een futuristische uitvinding kunnen tijdreizen.

Niks nieuws, tijdreizen in het sci-fi genre, maar deze tijdreizigers kunnen niet fysiek terug in de tijd. Ze downloaden hun bewustzijn in een persoon die in de 21ste eeuw op dat moment op het punt staat te sterven, de ‘hosts’. Door nauwkeurig bijgehouden historische documenten weten ze namelijk in de toekomst precies waar en hoe laat iemand dood zal gaan.

Er zijn verschillende ‘travelers’ op aarde, maar de serie draait om het team van de ‘traveler’ die FBI-agent Grant MacLaren (Eric McCormack) als host heeft. Bedenker van de serie Brad Wright (o.a. van Stargate SG-1 en Stargate Universe) heeft dit slim aangepakt. Door de serie te bouwen rond een bekende acteur met naast hem onbekende acteurs blijft er veel ruimte over om diepgang in het verhaal te creëren.

Zoals te verwachten moeten de ‘travelers’ de geschiedenis veranderen en de wereld redden van oorlog, armoede en andere ellende. Doordat de ‘travelers’ alleen tijdreizen als zij in hun nieuwe lichaam komen, is de serie niet zoals DC’s Legends of Tomorrow , maar heeft het meer overeenkomsten met The Americans. Ze blijven op dezelfde plek en in dezelfde tijd. Hierdoor moeten de ‘travelers’ zich aan protocollen houden die opgelegd zijn door The Director (een mysterieus figuur die de autoriteit heeft over de missies en bepaalt wie er naar de 21ste eeuw gestuurd wordt).

Een daarvan is protocol 5: het leven leiden van de host. Door ‘ons’ persoonlijk historisch archief op social media weten zij precies wie de host is, hoewel soms ook in de serie blijkt dat informatie op bijvoorbeeld Facebook niet altijd klopt.

De ‘travelers’ leiden dus een dubbelleven: het leven van hun host en het uitvoeren van hun missie om de aarde te redden. Door subtiele opmerkingen van de karakters krijgen we een indruk van de wereld waar zij vandaan komen. Helaas zien we vrijwel niks van de toekomst, maar dit kan ook komen doordat die toekomst misschien niet meer bestaat als het team hun missie succesvol volbrengt.

Travelers vanaf 23 december op Netflix.