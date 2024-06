De Luizenmoeder: komische serie gaat in juli van start bij de NPO

De Luizenmoeder gaat op herhaling bij de NPO: vanaf maandag 8 juli zie je elke werkdag een aflevering van de komische serie op NPO 3. De Luizenmoeder speelt zich af op de fictieve basisschool De Klimop en volgt de jonge moeder Hannah (Jennifer Hoffman), die zich staande probeert te houden tussen allerlei markante mensen waar ze in en rond de school van haar dochter mee te maken krijgt. Zo treft ze onder meer de eigenzinnige juf Ank (Ilse Warringa, ook medebedenker en scenarist) en de onbekwame directeur Anton (Diederik Ebbinge, ook scenarist). Bijrollen zijn er voor onder anderen Leny Breederveld, Henry van Loon, Rop Verheijen en André Dongelmans. De Luizenmoeder werd in 2018 en 2019 voor het eerst uitgezonden op televisie en was gedurende die twee seizoenen goed voor twintig afleveringen. De serie won verschillende prijzen en kreeg in 2021 nog een filmvervolg. Verder verschenen buitenlandse bewerkingen in Vlaanderen en in Duitsland.