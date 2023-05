De House of Cards S05E1 meekijkservice • Netflix • 30-05-2017 • leestijd 5 minuten • bewaren

Wie is wie bij de eerste aflevering van de nieuwe reeks House of Cards? En waar heeft Claire het over, bij de start van die aflevering? Handig: de Lagarde Meekijkservice, waarin je (op tijdcode!) de uitleg bij de tekst en beelden ziet.



Alleen lezen bij de start van seizoen 5, anders is onderstaande tekst één grote spoilershow. Deze meekijkservice is er alleen voor aflevering één, om je weer op weg te helpen.



[0:37] Claire heeft het over noisy press that’s choosing to dwell on the past. Ze refereert naar het artikel van Tom Hammerschmidt. Hij is een eindredacteur bij The Washington Herald. Voormalige baas van Zoe Barnes, de door Frank vermoorde journalist, en Lucas Goodwin, de vriend van Zoe en degene die een aanslag pleegde op Frank. Hammerschmidt onderzocht Lucas’ aantijgingen tegen Frank en publiceerde daarover een artikel. Hierin onthulde hij onder meer dat Frank Underwood geheime informatie lekte naar Zoe Barnes voor politiek gewin, en medeplichtig was aan de witwaspraktijken waarvan voormalig President Walker werd beschuldigd.

[02:52] Underwood geeft een knikje naar een Congresman in het House of Representatives. Het is mede-Democraat en medestander Bob Birch.

[03:59] Underwood zegt dat hij op weg is naar de begrafenis van een Amerikaanse patriot. Hij heeft het over Jim Miller, de ontvoerde man uit Knoxville die in de finale-aflevering van seizoen vier live op televisie werd onthoofd.

[05:15] Underwood eist een formele oorlogsverklaring tegen ICO: de Islamic Caliphate Organization.

[07:44] Een nieuwsbericht flitst voorbij over terroristen Zachary Hawthorne en Joshua Masterson. Dit zijn de twee ICO-aanhangers die Jim Miller hebben vermoord.

[09:09] Will en Hannah Conway verschijnen in beeld. Will is de Republikeinse tegenkandidaat voor het presidentschap. In de laatste aflevering van het vorige seizoen lekte Underwood het nieuws dat Conway zich via achterkamertjespolitiek bemoeide met de deal die het House Intelligence Committee overwoog tussen de VS en Rusland – nádat Conway dit op televisie stellig had ontkend. Zijn in toenemende mate narcistische gedrag zette zijn relaties met running mate Brockhart en vrouw Hannah op scherp.

[09:11] Conway zegt over Underwood: He never should’ve kicked me off that call. Hij heeft het over de gijzelingsonderhandelingen met Masterson en Hawthorne. De terroristen wilden destijds alleen communiceren met Conway, niet Underwood. Conway wist meer tijd te onderhandelen, maar daarna lekte Underwood nieuws dat Conway in een kwaad daglicht stelde en schopte de President zijn tegenstander het Witte Huis uit.

[10:56] Melissa Miller schreeuwt over Underwood: It’s his fault he’s dead. Dit gaat over de wijze waarop Underwood de onderhandelingen vervolgde. Nadat hij eerst voor elkaar kreeg dat ze moeder Caroline en dochter Melissa Miller vrijlieten, voegde hij gevangen ICO-leider Yusuf al Ahmadi aan het gesprek toe. Het eindigde desastreus: Al Ahmadi riep de ontvoerders op om Jim te doden. Op dat moment kwam het Herald-artikel uit, waarop de Underwoods besloten de aandacht van het publiek af te leiden door oorlog te verklaren aan ICO. Het gevolg was de dood van Jim Miller.

[13:30] Deputy Director Michaels van de NSA staat in het lege kantoor van Aidan MacAllan en vraagt zich af waar hij is. Aidan is een data-analist die bevriend is met Claire’s campagneleider LeAnn Harvey. Onder het mom van een ICO-dreiging kreeg Underwood toegang om binnenlandse surveillance in te zetten. MacAllan analyseerde deze data vervolgens stiekem om de Underwoods te helpen bij hun campagne. Dan komen de FBI, CIA en Homeland ook binnen bij de NSA en gebruiken dezelfde algoritmes om de ICO-terroristen te lokaliseren. MacAllan spreekt de zorg uit dat het een kwestie van tijd is voor de bureaus doorhebben wat hij nog meer uitspookte.

[13:46] Doug vertelt Underwood dat Green zich richt op de grens tussen Virginia en North Carolina. Nathan Green is de Assistant-Director of Counterterrorism van de FBI.

[14:39] Underwood vraagt welke Democraten nog overgehaald moeten worden om te stemmen voor zijn oorlogsverklaring. Birch noemt Womack. Hij doelt op Terry Womack, de leider van de Black Caucus. Womack kwam aan zijn functie van House Majority Leader door toedoen van Underwood en Birch.

[14:57] Tom Hammerschmidt verschijnt in beeld, eindredacteur van The Washington Herald.

[16:07] In debat met Hammerschmidt zegt Claire dat Heather Dunbar aantijgingen tegen Frank Underwood heeft onderzocht en hem heeft vrijgesproken. Dit refereert naar twee zaken. In seizoen twee was Dunbar de procureur-generaal die onderzoek deed naar de witwaspraktijken van Raymond Tusk en Xander Feng onder het bewind van President Garrett Walker. Underwood werd gevrijwaard van blaam en Walker moest ontslag nemen als President. In seizoen drie keerde Dunbar zich tegen Underwood. Ze werd de Democratische tegenkandidaat voor het Presidentschap en stond in seizoen vier vóór in de peilingen toen Lucas Goodwin zich bij haar meldde met zijn verdenkingen over Underwoods betrokkenheid bij de dood van Zoe Barnes en Peter Russo. Na Goodwins aanslag op Underwood komt uit dat Dunbar dit gesprek gevoerd heeft, en moet ze haar campagne staken.

[16:28] Claire noemt Remy Danton en Jackie Sharp. Dat zijn twee voormalige medewerkers van Frank, respectievelijk Chief of Staff en House Majority Whip. Ze werden een stel en besloten in seizoen vier een boekje open te doen over Underwood tegen Tom Hammerschmidt.

[16:29] Claire noemt Lucas Goodwin. Hij was een voormalig Herald-journalist die werd geïntimideerd tot stilzwijgen na de dood van Zoe Barnes. Hij eindigde in de gevangenis voor cyberterrorisme nadat hij probeerde een AT&T database te hacken voor mobiele data. Wanneer hij vervroegd wordt vrijgelaten pleegt hij een aanslag op Underwood, waarbij hij en Meechum elkaar doden.

[18:14] Conways campagneleider Marshall heeft het over campagnevoeren via Pollyhop. Pollyhop is een populaire zoekmachine die werd opgericht door Ben Grant, een goede vriend van Conway. De Conway-campagne gebruikt alle data die de zoekmachine verzamelt over gebruikers om gericht op hen te adverteren.

[19:47] Thomas Yates verschijnt in beeld. Hij werd door de Underwoods aangenomen om een biografie over hen te schrijven, wat ze vervolgens afwezen nadat het af was. Hij bleef in de buurt als speechschrijver en kreeg daarna een affaire met Claire, met toestemming van Frank. In de laatste afleveringen hing hij als een zeurderige maîtresse rond terwijl Claire en Frank nader tot elkaar kwamen.

[26:39] Frank zingt het lied I Wonder What The King Is Doing Tonight , het lied dat Koning Arthur zingt in de musical Camelot. Het gaat over de mening van zijn onderdanen en zijn angst voor het aankomende huwelijk met Guinevere. Na de dood van President Kennedy gaf diens vrouw Jackie een interview aan LIFE magazine waarin ze vertelde hoezeer haar man fan was geweest van deze musical. Ze riep daarmee een legende in het leven van JFKs tijd als President als een heroïsch tijdperk waarin het Witte Huis een soort Camelot was en hij Koning Arthur.