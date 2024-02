De Gijzeling in de Apple Store en De Godfather van Oss komen naar Videoland

Er verschijnen twee nieuwe true-crime-docu's bij Videoland: eentje over de gijzeling in de Apple Store en eentje over een gevreesde Brabantse crimineel.

Er komen in februari twee nieuwe true-crime-documentaires naar Videoland. Vanaf donderdag 22 februari kun je kijken naar het tweedelige De Gijzeling in de Apple Store, dat ook die dag ook om 20.00 uur op tv te zien is bij AT5. De docu bevat een reconstructie van de gijzeling die in 2022 plaatsvond in Amsterdam, aan de hand van exclusieve beelden en geluidsopnames. Verder ging regisseur Roos Gerritsen in gesprek met de politie, EOD (Explosieve Opruimingsdienst Defensie) en slachtoffers. Op woensdag 28 februari verschijnt vervolgens de driedelige docu De Godfather van Oss bij Videoland. De reeks draait om het geheime onderzoek van politie en justitie naar Martien R. en zijn familie, die zich bezighouden met georganiseerde drugscriminaliteit, wapenhandel en witwassen. Politie en justitie vertellen voor het eerst over het anderhalf jaar durende onderzoek en verder komen ook betrokkenen en verdachten aan het woord.