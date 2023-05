De beste Jimmy Fallon-optredens van The Roots • Muziek , TV • 08-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Met The Roots (dit jaar weer op North Sea Jazz) heeft talkshowhost Jimmy Fallon een geweldige huisband gevonden.

Hiphopgroep The Roots (een negenkoppige band: acht muzikanten en een producer) zijn een vast onderdeel van veel sketches in The Tonight Show. Verreweg de succesvolste reeks is de Classroom Instruments-sketch, waarbij Fallon en de band een muzikale gast begeleiden met uitsluitend speelgoedinstrumenten. Denk: het klokkenspel, de tamboerijn, triangel en woodblock, maar ook de kazoo, schudeieren en blaasharmonica.

‘Hello’ met Adele

De hele band zingt back-up voor Adele in deze live versie van ‘Hello’, maar ze kan ook rekenen op Jimmy Fallon op het woodblock, James Poyser op de blaasharmonica en Kamal Gray op het klokkenspel. Daar komt Questlove bij met plastic handenklappers én Damon ‘Tuba Gooding Jr.’ Bryson met een banaanshaker (een plastic banaan met balletjes, een soort sambabal). Adele’s speelgoedtelefoontje maakt het helemaal af. Op YouTube 46 miljoen keer bekeken.

‘Shape of You’ met Ed Sheeran

Nooit eerder werd een klokkenspel met meer concentratie bespeeld. Kamal Gray en Mark Kelley pingelen in opperste concentratie op de kleine xylofoontjes. De echte showsteler is echter Roots-bandlid van het eerste uur Black Thought, die swingt met zijn tamboerijn. Je ziet bijna Ed Sheeran over het hoofd terwijl hij losgaat met zijn bananenshaker.

‘Enter Sandman’ met Metallica

Drummer Lars Ulrich verruilt voor The Tonight Show zijn drumstel voor een rood trommeltje om zijn nek. Leadzanger en gitarist James Hetfield moet het doen met een speelgoedtrompetje, waar hij een behoorlijke sound uit weet te persen. Het Metallica-viertal draagt T-shirts van The Tonight Show en The Roots, en The Roots dragen Metallica bandshirts.

‘Don't Stop Thinking About Tomorrow’ met Lindsey Buckingham en Christine McVie

Als ludieke actie voor Paul Newmans kidscamp SeriousFun, voor kinderen met een ernstige ziekte, brengen Buckingham en McVie van Fleetwood Mac hun grote Rumours-hit ten gehore. Buckingham met een ukelele en McVie op een speelgoedpiano. Ze worden begeleid door The Roots en acht kinderen van het SeriousFun children’s network.

‘Star Wars Medley’ met de cast van Star Wars: The Force Awakens

De nieuwste muzikale sketch van Fallon en The Roots bestaat uit een a capellakoor met beroemde gasten. Ter promotie van de nieuwste Star Wars-film zingen Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong’o, Oscaar Isaac en Gwendoline Christie mee. Adam Driver, die in de film Kylo Ren speelt, zingt begeleid door storm troopers het deuntje van Darth Vader. Het hoogtepunt is de verschijning van Carrie Fisher en Harrison Ford in het slot.

North Sea Jazz Festival 2017, zaterdag 8 juli, NPO3, 23:25 uur