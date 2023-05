De 25 beste podcasts van dit moment • Podcast • 14-06-2017 • leestijd 8 minuten • bewaren

Is er een podcastleven ná S-Town? De 25 beste podcasts van dit moment op een rij.

1 S-Town

Genre: Non-fictie, mysterie, onderzoeksjournalistiek.

De grote podcasthype van de laatste maanden is dit moordmysterie van de makers van This American Life (zie nr. 9) en Serial (zie nr. 12). In de eerste aflevering horen we hoe producer Brian Reed in contact komt met John B. McLemore, een inwoner van een piepkleine stad in Alabama, dat hij Shittown noemt. Volgens John loopt er een man in het dorp rond die zegt dat hij iemand heeft vermoord, maar daarvoor nooit is gearresteerd. Het is kenmerkend voor zijn woonplaats, waar onverschilligheid regeert en misdaden in de doofpot belanden. Wanneer Brian Reed zich verder in de zaak verdiept kan de luisteraar meespeuren, in een ingenieuze vertelling die gaandeweg niet zozeer om de moord blijkt te draaien maar om John B. McLemore, een intrigerende eenling die op zijn landgoed een doolhof heeft gebouwd. Zeer geschikt voor liefhebbers van detectives.

2 Dan Carlin's hardcore history

Genre: Geschiedenis.

Zeer uitgebreide geschiedenislessen van de eigenzinnige Amerikaanse journalist Dan Carlin, ook bekend van de meer op actualiteit gerichte podcast Common Sense. Carlin is historicus en zijn kennis is enorm, maar hij geeft geen geschiedenis volgens het boekje en legt aparte dwarsverbanden. Afleveringen duren soms drie uur of vijf uur, en gaan over vragen als: zal de moderne beschaving ooit ten val komen? Was Alexander de Grote even slecht als Adolf Hitler? Wat als de Apache Indianen moderne wapens hadden gehad?

Geschikt voor geschiedenisbuffs met een niet al te volle agenda.

3 Man met de microfoon

Genre: Verhalen, human interest.

In 2015 gestarte podcast van radiojournalist Chris Bajema, de man van die andere Nederlandse podcastfanaat, cabaretière Paulien Cornelisse (zie nr. 10). In de podcast rijdt Bajema in een oranje bus door zijn eigen buurt Amsterdam-Oost, op zoek naar de verhalen van gewone mensen. Bajema praat op eigen wijze met bijzondere types als de man van de ijzerwinkel en een Gooise ondernemer die op straat belandde. De reportages uit het echte leven wisselt hij af met ‘bijna echte verhalen’, scènes die zijn opgenomen met bevriende acteurs als Diederik Ebbinge en Lies Visschedijk. Aanrader voor mensen-mensen, inwoners van Amsterdam-Oost.

4 Pod save America

Genre: Politiek, actualiteit.

Actuele podcast waarin vier voormalig medewerkers van president Barack Obama (onder wie zijn speechschrijver Jon Favreau) samen met wisselende gasten de politieke stand van zaken doornemen. Uiteraard gaat het bijna alleen maar over Donald Trump en zijn administratie. Ondanks de serieuze materie wordt er ook veel gelachen. Zeer geschikt voor Amerika-volgers met voorkeur voor de Democratische partij.

5 You Must Remember This

Genre: Filmgeschiedenis, verhalen.

Filmcriticus Karina Longworth duikt in bijzondere hoofdstukken uit de filmgeschiedenis, die heel filmisch worden verteld met mooie geluidsfragmenten en achtergrondmuziek. Zeer goed beluisterd is de 12-delige reeks over de moorden van sekteleider Charles Manson in de jaren 60. Maar verder ook vooral veel glamoureuze verhalen over filmdiva’s als Grace Kelly en ­Marilyn Monroe. Voor cinefielen met speciale fascinatie voor het oude Hollywood.

6 Invisibilia

Genre: Gedragswetenschappen, psychologie.

Momenteel een van de beste beluisterde podcasts op iTunes, deze reeks gesprekken over de onzichtbare krachten die menselijk gedrag bepalen. Presentatrices Lulu Miller, Hanna Rosin en Alix Spiegel bespreken vragen als: is je persoonlijkheid constant hetzelfde of aan verandering onderhevig? Kan kleding onze gemoedstoestand beïnvloeden? Geschikt voor lezers van Psychologie Magazine.

7 Criminal

Genre: Misdaad, journalistiek, verhalen.

Hooggewaarde serie met afleveringen van een halfuurtje, waarin steeds een bijzonder misdaadverhaal wordt verteld. Niet de meest sensationele of bloederige verhalen, maar vooral ook aandacht voor de kleinere misdaad en de psychologie achter de misstappen van mensen. Recente afleveringen vertellen hoe een gemeenschap wraak nam op de grootste pestkop van een klein dorp in Missouri, en hoe een 16-jarige jongen uit Honduras de Amerikaanse grens wist over te steken door zich te verkleden als grenswacht.

Aanrader voor true crime-liefhebbers, kijkers van Opsporing verzocht.

8 Wtf with Marc Maron

Genre: Interview, human interest.

Lange interviews met Amerikaanse beroemdheden vanuit de garage van komiek Marc Maron. Dit is al lange tijd een populaire podcast, mede door de innemende persoonlijkheid van Maron, die ook van zijn eigen hart geen moordkuil maakt. Door zijn showbizz-achtergrond weet hij gasten van statuur te strikken. Zelfs president Barack Obama kwam eens langs in Marons garage in Californië. Andere aanraders uit het rijke archief zijn de gesprekken met komiek Louis C.K. en acteur Sacha Baron Cohen. Voor cultuurliefhebbers, liefhebbers van lange interviews.

9 This American Life

Genre: Verhalen, fictie en non-fictie.

De moeder aller podcasts is deze internetversie van het gelijknamige Amerikaanse radioprogramma dat wordt gepresenteerd door journalist Ira Glass. De afleveringen duren een uur en bestaan uit verhalen van gewone Amerikanen rond één thema. De eerste aflevering was in november 1995, maar de inspiratie is nog steeds niet op en de show blijft goed beluisterd. Recente afleveringen gingen onder meer over ‘piraten’ en ‘buitenaards leven’. Geschikt voor iedereen.

10 Echt gebeurd

Genre: Verhalen, non-fictie.

Cabaretiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse begonnen deze podcast die draait om echt gebeurde verhalen, als Nederlandse variant op het New Yorkse podium The Moth. Voor een maandelijkse zondagmiddag in comedyclub Toomler in Amsterdam worden mensen gevraagd om een waargebeurd verhaal te vertellen naar aanleiding van een steeds wisselend thema, zoals recentelijk ‘Beroemde mensen’ en ‘Mediterranee’. Het verhaal hoeft niet per se grappig te zijn, maar is het natuurlijk vaak wel. Extra rubriek is ‘Het Puberdagboek’, waarin iemand voorleest uit zijn of haar tienerdagboek. Voor degenen die van menselijkheid en mooie verhalen houden.

11 My dad wrote a porno

Genre: Comedy, fictie.

Britse comedyserie waarin Jamie Morton ontdekt dat zijn 60-jarige vader een pornografische roman heeft geschreven, getiteld ‘Belinda Blinked’ (Belinda gaf een knipoog). In de podcast besluit hij om zijn vaders erotische proza voor te lezen en te bespreken met zijn gevatte vrienden James en Alice. Uiteraard met veel hilariteit tot gevolg. Uit hoofdstuk 1: ‘Tijdens het sollicitatiegesprek droeg Belinda een krappe zwarte string. Zij vond dit niet meer dan logisch.’ Zeer geschikt voor grapjassen en lolbroeken.

12 Serial

Genre: Misdaad, non-fictie.

Het eerste seizoen van deze serie vol spannende misdaadjournalistiek was een hype in 2014 en brak een podcastrecord met meer dan honderd miljoen downloads wereldwijd. In dat seizoen probeert onderzoeksjournalist Sarah Koenig uit te vinden of Adnan Syed uit Baltimore terecht is veroordeeld voor de moord op zijn middelbareschoolvriendinnetje in 1999. Dit jaar sloegen de Serial-makers weer genadeloos toe in podcastland met S-Town (zie nr. 1). Voor liefhebbers van misdaadverhalen zoals Making a Murderer op Netflix.

13 The New Yorker Fiction-podcast

Genre: Literatuur.

Soms werken de eenvoudigste concepten het beste: bekende schrijvers lezen favoriete korte verhalen of romanfragmenten voor, en leggen na afloop uit wat zij er zo goed aan vinden. David Sedaris leest een verhaal van Miranda July, Jonathan Safran Foer leest Amos Oz, Karl Ove Knausgard leest V.S. Naipaul – enzovoort, enzovoort. Het archief is inmiddels imposant. Aanrader voor boekenwurmen.

14 Trumpcast

Genre: Politiek, actualiteit.

Hoofdredacteur Jacob Weisberg van Slate Magazine presenteert al sinds de verkiezingscampagnes deze bijna dagelijkse verschijnende podcast waarin het laatste nieuws rond president Donald Trump wordt besproken. Weisberg spreekt met de meest uiteenlopende mensen, zoals de man die Trump heeft geleerd hoe hij moest twitteren.

Geschikt voor politieke junkies, die zonder filter ál het Trump-nieuws willen volgen.

15 The Bill Simmons Podcast

Genre: Sport, actualiteit.

Op sportgebied is deze podcast van HBO-presentator Bill Simmons een van de best beluisterde programma’s. Simmons volgt een breed palet aan sporten en praat in zijn studio met sporters en analytici, maar ook met met mensen uit de entertainmentwereld.

Voor sportliefhebbers, in het bijzonder Amerikaanse sporten als basketbal en American football.

16 Mystery Show/Heavyweight

Genre: Vrolijke feitjes, verhalen.

Radiomaker ­Starlee Kine onderzoekt vragen waarbij het antwoord niet via Google gevonden kan worden. Het levert rare onderzoekjes op, van een jongetje uit Arizona die een mysterieuze riem vindt tot een zoektocht naar de exacte lichaamslengte van acteur Jake Gyllenhaal. De podcast was bij verschijning in 2015 direct een hit, maar werd door het podcastplatform Gimlet Media al na zes afleveringen stopgezet. Volgens de fans is de eind 2016 gelanceerde podcast ‘Heavyweight’, ook van Gimlet, een waardige opvolger. Geschikt voor mensen met een voorliefde voor irrelevante weetjes.

17 The Vulture TV Podcast

Genre: Recensies, televisie, popcultuur.

De site Vulture is het verzamelpunt van de Amerikaanse popcultuur, en heeft een leuke wekelijkse podcast waarin recensenten de beste tv-series bediscussiëren. De onderwerpen kunnen simpel zijn, zoals ‘de slotaflevering van Girls’. Soms zijn de invalshoeken creatiever, zoals ‘de tv-schurken waar je stiekem dol op bent’ of ‘Welke films van de gebroeders Coen kunnen na Fargo nog meer een tv-serie worden?’ Voor Liefhebbers van tv-series en andere popcultuur.

18 Sterk water

Genre: Verhalen.

VPRO-podcast waarin Babette Rijkhoff verhalen verzamelt op Terschelling. Het zijn allemaal verhalen die zich enkel op het Waddeneiland kunnen afspelen, want het gaat veel over de zee en de geïsoleerde gemeenschap waarin niemand anoniem kan blijven. Er zijn afleveringen over een man die zieke zeehonden opvangt in zijn schuur. Ook is er het verhaal van een vrouw die, nadat er een lading schoenen aanspoelde op het strand, besloot om een schoenenwinkel te beginnen. Zeer geschikt voor liefhebbers van de Waddeneilanden.

19 The Bred Easton Ellis podcast

Genre: Film, interview, popcultuur.

Ook cultschrijver Bret Easton Ellis (American Psycho) heeft zijn eigen podcast, waarin hij zijn liefde voor film toont in gesprekken met bekende filmmakers, acteurs en schrijvers. Fameus zijn Easton Ellis’ ellenlange inleidingen, waarin hij in razendsnel opgediste monologen de gehele populaire cultuur van het moment analyseert. Voor filmliefhebbers, mensen die geen jeuk krijgen van de altijd uitgesproken Bret.

20 De Deense detecive

Genre: Detective, fictie.

Een muzikale luisterkrimi in zeven delen, gemaakt door het Rosa Ensemble. Het verhaal: in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival 2018 wordt de Zweedse zangeres dood aangetroffen in Amsterdam. Een Deense agent van Europol komt de Amsterdamse politie versterken bij de zoektocht naar de dader. Deze krimi werd afgelopen maanden in Utrecht opgenomen met publiek, dat mee mocht speuren naar de moordenaar. Aanrader voor liefhebbers van detectives, klassieke muziek-liefhebbers.

21 The Adam Buxton Podcast

Genre: Interview, cultuur, entertainment.

De Britse interviews van komiek en acteur Adam Buxton zou je kunnen vergelijken met die van zijn Amerikaanse collega Marc Maron. Ook Buxton doet persoonlijke ontboezemingen en ook Buxton weet bekende namen te strikken voor interviews, zoals o.a. Monty Pythons Michael Palin, schrijfster Zadie Smith en journalist Louis Theroux. Ook niet te versmaden zijn Buxtons zelfgemaakte, grappige jingles. Geschikt voor liefhebbers van Britten en hun cultuur.

22 Planet Money

Genre: Financiële wereld, journalistiek.

Zonder al te veel jargon wordt de financiële wereld uitgelegd, zo dat ook niet-ingewijden het zouden moeten kunnen begrijpen. Luister naar Planet Money en leer over banken, aandelen, dollars, bitcoins, Brexit en de vraag of Donald Trump al het geld van de overheid zou kunnen stelen. Voor Economisch geïnteresseerden, Joris Luyendijk-lezers.

23 Radiolab

Genre: (Natuur)wetenschap en cultuur.

Al vaak in de prijzen gevallen podcast waarin presentatoren Jad Abumrad en Robert Krulwich in elke aflevering één groot idee onderzoeken, met behulp van geluiden en verhalen. Dat klinkt vaag, maar om het concreter te maken: er zijn afleveringen over speakers van smartphones en over hoe varkens navigeren via reuk in plaats van zicht. Kortom, in Radiolab worden chemie, technologie en biologie op verhalende en toegankelijke wijze bij de luisteraar gebracht. Vooral een aanrader voor nerds.

24 Football Weekly

Genre: Sport, voetbal.

Niet zo serieus als Studio Voetbal, maar ook weer niet zo’n hoog voetbalkantine-gehalte als Voetbal Inside. Dat is de populaire Britse voetbalpodcast van sportjournalist James Richardson van The Guardian, waarvan de formule simpel is: Richardson en een paar voetbaljournalisten leuteren over voetbal. Maar het werkt, al meer dan tien jaar lang. Geschikt voor voetbalfanaten.

25 Wolkenkrabbers

Genre: Hiphop, interview.

Interessante muziekpodcast waarin Radio 1-programmamaker Jelt Roos in gesprek gaat met rappers. Jelt confronteert gasten als Diggy Dex, Glen Faria (MC Fit) en Lange Frans met hun eigen teksten, en dat levert intieme gesprekken op waarin scherpe en verrassende visies op de maatschappij naar voren komen. Interessant voor Hiphopliefhebbers.



BONUSTIP (WC-Eend-Alert): in de podcast van de Lagarde wekelijks alles over series, films en tv. Ook met wekelijks de vraag aan een tv-maker: welke serie moet mee naar een onbewoond eiland? Meer info Genre: Hiphop, interview.Interessante muziekpodcast waarin Radio 1-programmamaker Jelt Roos in gesprek gaat met rappers. Jelt confronteert gasten als Diggy Dex, Glen Faria (MC Fit) en Lange Frans met hun eigen teksten, en dat levert intieme gesprekken op waarin scherpe en verrassende visies op de maatschappij naar voren komen. Interessant voor Hiphopliefhebbers.in de podcast van de Lagarde wekelijks alles over series, films en tv. Ook met wekelijks de vraag aan een tv-maker: welke serie moet mee naar een onbewoond eiland? Meer info hier