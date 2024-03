De 10 beste rollen van Charlize Theron Film , Feature • 15-06-2018 • leestijd 3 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

Elke week schrijft onze recensent Omar Larabi een top tien met televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod en in de bioscoop. Vandaag: de beste personages van Charlize Theron.

De in Zuid-Afrika geboren Charlize Theron besloot aan het begin van de jaren negentig op de bonnefooi naar de Verenigde Staten te gaan. Eenmaal woonachtig in New York kwam haar moeder – zo vertelde ze onlangs in de talkshow van Stephen Colbert – op het ludieke idee dat haar dochter ook weleens actrice zou kunnen worden. En zo geschiedde. Na een kortstondige loopbaan als model verkaste ze naar Hollywood.

Aanvankelijk speelde Theron nog ‘ondersteunende’, van oudsher ‘vrouwelijke’ rollen. Het laatste decennium – zie ook de ontwikkeling in deze lijst – heeft ze de rollen letterlijk omgedraaid: nu is zij vaak het coole hoofdpersonage, dat in vroegere tijden nog toebedeeld zou worden aan een man.

Hoewel Theron in haar samenwerkingen met regisseur Jason Reitman en scenarist Diablo Cody dan weer een karikatuur van de archetypische vrouw speelt, zoals in Tully, de dramedy die nu in de bioscoop draait.

(10) Stella Bridger in The Italian Job (2003, Netflix/GooglePlay/Itunes)

Dat kluizen ook gekraakt kunnen worden door vrouwen, bewijst Theron in deze heistfilm, een remake van het vehikel – pun intended – voor Michael Caine uit 1969. Opnieuw met veel scheurende Mini Coopers.

(9) Vrouw in The Road (2009, Itunes)

In John Hillcoats post-apocalyptische drama hebben mensen – schijnbaar – geen namen meer. Vandaar ‘Vrouw’ voor Theron, ‘Man’ voor Viggo Mortensen en ‘Jongen’ voor Kodie Smit-McPhee. Therons mistroostige personage zien we voornamelijk in flashbacks, maar is daarom niet minder indrukwekkend.

(8) Tina Powers That Thing You Do (1996, Itunes)

Na een aantal niet noemenswaardige rollen mocht Theron acteren in Tom Hanks’ regiedebuut over een muziekgezelschap. Voor deze bijrol mocht ze zich – de film speelt zich af in de jaren zestig – uitdossen als een flamboyante verschijning, à la Tippi Hedren in Alfred Hitchcocks The Birds (1963, GooglePlay/Itunes).

(7) Monkey (Sariatu) in Kubo and the Two Strings (2016, Itunes/GooglePlay)

Theron speelt een godin – eveneens de moeder van het hoofdpersonage Kubo – die de vorm van een aap kan aannemen. Haar stem leent zich uitstekend voor dit soort cartooneske wezens, hoewel de actrice er nog geen carrière van heeft gemaakt.

(6) Rechercheur Emily Sanders In the Valley of Elah (2007, Netflix)

Nadat een Irak-veteraan plotseling vermist raakt, staat rechercheur Emily Sanders (Theron) de ouders bij in hun zoektocht. Theron speelt een vastberaden, intelligente diender, wier personage gaandeweg persoonlijk betrokken raakt bij het complot dat zich ontvouwt.

(5) Mary Ann Lomax in The Devil’s Advocate (1997, Itunes)

Als echtgenote van Kevin Lomax (Keanu Reeves), de advocaat van de duivel (gespeeld door Al Pacino), heeft Therons personage het maar zwaar te verduren: in visioenen ziet ze hoe de hele wereld om haar heen verzwolgen zal worden.

(4) Lorraine Broughton in Atomic Blonde (2017, Itunes/Pathé Thuis/GooglePlay)

Vrouwelijke MI6-spionnen in speelfilms zijn dun gezaaid. Kijk bijvoorbeeld naar de James Bond-reeks, waarin de vrouwen bijna uitsluitend kantoorwerk doen (M en Miss Moneypenny). Lorraine Broughton is daarentegen een langverwachte nieuw soort kruising tussen James Bond en Jason Bourne.

(3) Mavis Gary in Young Adult (2012, Itunes/GooglePlay)

De knappe vrouw (Theron) die in haar tienerjaren ontzaglijk populair was, en het buiten de grenzen van de onbeduidende gemeente waar ze opgegroeide ongetwijfeld zou gaan maken, staat hier aan de rand van de afgrond. Ze is verliefd op de man die het – volgens haar – wel deed zoals het moet: Buddy Slade (Patrick Wilson) stichtte een gezin.

(2) Alileen Wuornos in Monster (2003, Netflix)

Het is een behoorlijke opgave om een seriemoordenaar te vertolken die in de media en in de documentaires van Nick Broomfield al zoveel aan het woord was. Maar Therons Wuornos is echter onwerkelijk goed. Bijna eng. Met een Oscar tot gevolg.

(1) Imperator Furiosa in Mad Max: Fury Road (Pathé Thuis/Itunes/GooglePlay)

Zelfs met één arm is Imperator Furiosa sterker dan de sterkste man. Zo doet ze voorkomen. De Australische regisseur George Miller castte Theron in een bijrol, waarin ze de hoofdrol (Mad Max: Tom Hardy) als een spreekwoordelijke bulldozer omverrijdt.