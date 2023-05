DC Comics wil volgende stripheld naar tv brengen

Een volgend personage uit de stal van DC Comics krijgt een eigen tv-serie. Geoff Johns onthulde dat er snel een officiële aankondiging komt.

De president van DC Comics maakte het nieuws wereldkundig via Twitter. Bij welke zender de aankomende serie ondergebracht gaat worden, is nog niet bekend. Het zou kunnen dat het gaat om The CW, dat momenteel al de DC-verfilmingen Arrow , The Flash , Legends of Tomorrow en het onlangs van CBS overgevlogen Supergirl uitzendt. Maar Johns verwees in de tweet ook naar Lucifer en Gotham en dat zijn series die in Amerika worden uitgezonden door Fox. iZombie van The CW en Preacher van AMC, beide gebaseerd op stripboeken van DC’s Vertigo-label, werden niet door Johns genoemd. Er zijn momenteel nog twee aankomende tv-adaptaties van DC Comics al echt concreet. Greg Berlanti heeft zijn Black Lightning -serie inmiddels ondergebracht bij Fox en David S. Goyer is voor Syfy bezig met een prequel op Superman , die de titel Krypton heeft meegekregen.