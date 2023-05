The Day I Met El Chapo: trailer voor Netflix-docu

Netflix komt met een documentaire over de ontmoeting tussen Kate del Castillo en El Chapo.

De Mexicaanse actrice (eveneens op Netflix te zien in Ingobernable ) benaderde de beruchte drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán ooit via de sociale media, waarna diens advocaten contact met haar opnamen. Het leidde tot gesprekken over het maken van een mogelijke biografische film over El Chapo (zijn levensverhaal komt tevens aan bod in de dramaserie El Chapo , die ook op Netflix staat), die destijds zat opgesloten in gevangenis. In 2015 wist hij weer te ontsnappen en niet veel later werd er een ontmoeting tussen de twee geregeld, waarbij ook acteur Sean Penn aanwezig was. In The Day I Met El Chapo doet Del Castillo een boekje open over de dag dat ze de meest gezochte drugsbaron ter wereld van dichtbij meemaakte, inclusief nooit eerder vertoonde beelden van de ontmoeting.