David Milch heeft script voor Deadwood-film af

Er zit weer beweging in de Deadwood-film. Volgens acteur Ian McShane heeft bedenker David Milch het script afgerond.

Deadwood werd in 2006 na drie seizoenen door HBO van de buis gehaald. McShane gaf in de westernserie gestalte aan saloneigenaar Al Swearengen. Momenteel doet hij promotie voor zijn nieuwe tv-serie American Gods , waarbij er altijd wel gevraagd wordt naar de status van de terugkeer van de serie, in de vorm van een afsluitende tv-film. 'Ik weet dat het script voor de twee uur durende film bij HBO ligt’, verklapte McShane aan de website TVLine. ‘Als er straks geen eindproduct volgt, moet je de zender maar de schuld geven', voegde hij daar nog (half) grappend aan toe. McShane liet weten dat hij al kort met Milch over het script heeft gesproken en binnenkort met hem gaat lunchen om verder te praten.