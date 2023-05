David Lynch eet donut in promo voor Twin Peaks • Nieuws • 20-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een promo zonder dialogen waarin je een personage enkel wat ziet eten. Daar kan alleen David Lynch mee wegkomen.

De teaser heeft uiteraard betrekking op de nieuwe afleveringen van Twin Peaks , die de maker van films als Blue Velvet en Eraserhead allemaal zelf zal regisseren. Lynch nam ook de scripts voor zijn rekening. Hij schreef ze met hulp van Mark Frost, die Twin Peaks ooit samen met hem bedacht. De promo bevestigt dat Lynch ook voor de camera terugkeert als FBI-baas Gordon Cole, die ooit een ernstige gehoorbeschadiging opliep. In de teaser lijkt hij een wat moderner gehoorapparaat te hebben aangeschaft. Hoe groot zijn rol wordt is niet duidelijk, want de cast van de nieuwe reeks Twin Peaks bestaat uit maar liefst 200 acteurs, met oudgedienden als Kyle MacLachlan, David Duchovny en Miguel Ferrer, plus nieuwkomers als Laura Dern, Jennifer Jason Leigh en Robert Forster. Het verhaal van de aankomende reeks wordt nog geheim gehouden.

Volgens de geruchten bestaat de Twin Peaks miniserie uit 18 afleveringen. De nieuwe reeks gaat begin 2017 van start op Showtime, hoewel er nog geen premièredatum door de zender is vastgelegd. Neem ook een kijkje achter de schermen