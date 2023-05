David Letterman keert terug voor Netflix-show

De 70-jarige David Letterman keert toch terug naar televisie met een nieuwe serie op Netflix.

De streamingdienst bestelt zes afleveringen (met elk een speelduur van 60 minuten) van de nog titelloze show die door Letterman gepresenteerd zal worden. In elke aflevering zal hij een specifieke gast uitgebreid interviewen, aangevuld met humoristische segmenten op locatie. Letterman wordt in het talkshow-circuit gezien als de ware opvolger van Johnny Carson . Tussen 1982 tot 2015 had hij succes als talkshowhost, eerst met Late Night with David Letterman op NBC en daarna met Late Show with David Letterman op CBS. Zijn pensioen blijkt nu dus echter van korte duur. 'Als je met pensioen gaat om meer tijd door te brengen met je familie, is het verstandig om eerst met je familie te bespreken of zij daar zelf ook trek in hebben', grapte Letterman in een verklaring over zijn terugkeer naar tv.