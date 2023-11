David Holmes: The Boy Who Lived: bijzonder portret van stand-in van Harry Potter HBO Max , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© HBO

David Holmes werkt jaren lang als stuntman voor acteur en boezemvriend Daniel Radcliffe, totdat hij zijn nek breekt bij een stunt.

De ouders van stuntman David Holmes zagen toen hun zoon nog een klein kind was al dat hij beschikte over durf. ‘David was relaxt, hij ravotte met veel plezier’, zegt zijn moeder in David Holmes: The Boy Who Lived. Van zijn vijfde tot zijn achttiende levensjaar brengt Holmes veel tijd door in de gymzaal, waar hij zo’n 5 à 6 dagen per week allerlei capriolen uithaalt. Na een uitstapje naar een filmset, waar Holmes als tiener een stunt mag uitvoeren, krijgt de jongeling de smaak te pakken. Jaren later wordt hij ingehuurd als de stand-in van niemand minder dan Daniel Radcliffe in de Harry Potter-films.

Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Holmes en Radcliffe. De stuntman is op dat moment enkele jaren ouder dan Radcliffe, en neemt de jonge acteur onder zijn hoede. Radcliffe beweegt zich op de set wat ongemakkelijk, constateert Holmes al snel, en dus besluit hij de pupil ook iets bij te brengen over zijn lichaamshouding. Jarenlang staat Holmes, gedurende 8 films, te boek als de stand-in voor Harry Potter. Maar in januari 2009 komt zijn carrière onverwachts ten einde als een stunt ernstig misgaat. Holmes breekt zijn nek en raakt verlamd. Hij is dan nog geen 30 jaar oud.

© HBO

In David Holmes: The Boy Who Lived toont documentairemaker Dan Hartley eerst de periode voorafgaande aan Holmes’ ongeluk, waarbij hij de focus legt op de band tussen de stuntman en Radcliffe. Daarna toont hij de perikelen rondom Holmes na zijn ongeluk en hoezeer hij nog steeds bevriend is met Radcliffe. Logisch ook, want de mannen waren belangrijk voor elkaar in deze periode in hun levens: Radcliffe werd van een puber een man en Holmes van een aspirant-stuntman een van de meest ervaren stuntmannen ter wereld. Holmes zou, zo bekent hij tijdens een pijnlijke scène, zo weer het werk willen oppakken als zijn benen het hem zouden toestaan.

Je gunt het hem graag en dat maakt de film tot een bij vlagen wrange exercitie. Maar, zoals de titel al insinueert: Holmes is verdergegaan met zijn leven. Hij maakt tegenwoordig een podcast over stuntmannen in de filmwereld, waar Radcliffe af en toe bij aanschuift. David Holmes: The Boy Who Lived is in dat opzicht een documentaire over menselijke veerkracht. Met als uitgangspunt een zeer bijzonder verhaal over de band tussen een waaghals en een jonge tovenaar.