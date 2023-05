David Duchovny hint naar nieuwe X-Files • Nieuws • 11-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eerder deze week liet Fox al weten dat er momenteel in ieder geval gesprekken gaande zijn over een nieuw seizoen van The X-Files. David Duchovny ( Aquarius ) plakte daar vervolgens op twitter nog teasertje achteraan.

Duchovny – uiteraard ook bekend van Californication en Red Shoe Diaries – feliciteerde zijn X-Files -tegenspeelster Gillian Anderson ( Hannibal , The Fall en het aankomende American Gods ) met haar 48ste verjaardag. Hij vermeldde daarbij ook dat Fox graag zou zien dat ze op korte termijn haar FBI-badge weer oppoetst. De originele reeks van The X-Files nestelde zich tussen 1993 en 2002 in de popcultuur. Vorig jaar besloot Fox de show terug te halen als miniserie en met succes; niet alleen op televisie werd het heel goed bekeken, de nieuwe reeks bleek ook online populair.

Toch deden de nieuwe afleveringen het minder goed bij de critici. De doorstart bevatte daarbij slechts zes episodes, ook omdat de twee acteurs niet altijd beschikbaar zijn. Duchovny reist veel op en neer tussen Los Angeles en New York, Anderson woont in Engeland en de show zelf wordt opgenomen in Canada. Toch hoopt Fox op zeker 8 of 10 afleveringen voor een volgende reeks. Duchovny vertelde zelf dat een reeks van ruim 20 afleveringen – zoals ze het vroeger deden – niet meer zal lukken, maar gaf achteraf toe dat zes stuks eigenlijk te weinig was.