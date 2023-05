David Brent is terug in Life on the Road • Nieuws • 18-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ricky Gervais geeft opnieuw gestalte aan zijn personage uit The Office in David Brent: Life on the Road. Netflix gaf de officiële trailer vrij.

Toen we in de BBC-serie The Office kennismaakten met de door Gervais gespeelde Brent, was hij een stuntelende kantoormanager, die stiekem droomde van een carrière als zanger. Twaalf jaar na het einde van de serie is zijn droom wat dichterbij gekomen. Brent werkt inmiddels als colporteur en begint weer op te treden met zijn oude band Foregone Conclusion. Zijn bandleden zijn uitgebluste muzikanten die het puur voor het geld doen en dus trekt hij een populaire rapper (Ben Bailey Smith) aan, in de hoop alsnog volle zalen te trekken. De film bevat geen andere personages uit de serie, maar draait puur om het nieuwe avontuur van Brent. Gervais schreef zelf het scenario en de muziek en nam tevens de regie voor zijn rekening. Stephen Merchant, de medebedenker van The Office , was niet bij de productie van Life on the Road betrokken.

Life on the Road verscheen in sommige landen in de bioscoop, maar is bij ons vanaf 10 februari te streamen op Netflix, waar ook Gervais’ voorgaande film Special Correspondents te zien is, alsmede zijn televisieseries Derek en Life’s Too Short.