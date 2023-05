Dave Chappelle te gast bij Saturday Night Live • Nieuws • 05-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dave Chappelle is binnenkort weer op tv te zien in een aantal sketches. Hij zal op 12 november een aflevering van Saturday Night Live presenteren.

Na een aantal kleine rolletjes in speelfilms werd Chappelle in 2003 wereldberoemd met zijn eigen sketchshow Chappelle's Show op Comedy Central. Na twee succesvolle seizoenen kreeg hij naar verluidt 55 miljoen dollar aangeboden voor een nieuw contract. Tijdens de productie van het derde seizoen besloot hij echter alsnog met het programma te stoppen. De laatste jaren is hij vooral weer actief als stand-up comedian – zo trad hij in juni van dit jaar op in de Heineken Music Hall in Amsterdam – maar beperkte hij zijn televisieoptredens tot een minimum. Chappelle heeft nog nooit eerder Saturday Night Live gepresenteerd. A Tribe Called Quest zal in zijn aflevering de muziek verzorgen.

Saturday Night Live behaalde de afgelopen weken weer uitstekende kijkcijfers, vooral dankzij de persiflages van de recente verkiezingsdebatten . Op 7 november zendt SNL zelfs een speciale aflevering omtrent de verkiezingen uit.