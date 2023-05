Dave Chappelle doet The Walking Dead bij SNL • Nieuws • 14-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dave Chappelle was dit weekend te gast bij Saturday Night Live. In één van zijn sketches persifleerde hij de seizoensopener van The Walking Dead.

Chappelle had twee jaar lang een eigen sketch-show op Comedy Central. Tijdens het derde seizoen van Chappelle’s Show verliet hij echter de productie, waarna de zender enkel nog wat nieuw materiaal uitbracht als ‘ the lost episodes ’. Zijn terugkeer naar sketch-comedy werd goed bekeken; de aflevering met hem als host bezorgde SNL de hoogste kijkcijfers van dit seizoen. In de sketch – die overigens gigantische spoilers bevat voor de mensen die nog niet bij zijn met The Walking Dead – neemt Chappelle even de rol van Negan over van Jeffrey Dean Morgan. Zijn potentiële slachtoffers – eveneens allemaal door hem gespeeld – zijn personages die eerder te zien waren in Chappelle’s Show, zoals de aan crack verslaafde Tyrone Biggums en player hater Silky Johnson.

Onder de Walking Dead-persiflage kun je kijken naar Chappelle’s openingsmonoloog, waarin uiteraard ook de uitslag van de verkiezingen voorbijkomt. Daarnaast wijdde hij nog een sketch aan de grote avond zelf. Daarin maakt ook Chris Rock een cameo. Rock was begin jaren 90 een vast castlid van Saturday Night Live.

Daarnaast bracht Hillary Clinton (Kate McKinnon) nog een ode aan de vorige week overleden Leonard Cohen.