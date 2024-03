Das Boot: vierde seizoen van oorlogsdrama start in april bij de NPO

Het vierde seizoen van Das Boot gaat volgende maand in première bij de NPO: vanaf vrijdag 26 april zie je wekelijks een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start. In de vierde reeks begeven de Duitse onderzeeërs zich in de Middellandse Zee, terwijl in Berlijn de interne spanningen bij de Kriegsmarine steeds hoger oplopen. Broer en zus Klaus (Rick Okon) en Hannie Hoffman (Rosalie Thomass) voeren nu elk hun eigen strijdt: Klaus reist voor een geheime missie naar Napels en Hannie probeert de slachtoffers van de oorlog te helpen. De serie Das Boot is een vervolg op de gelijknamige film van Wolfgang Petersen uit 1981, die vanaf komende zondag te zien is bij Netflix. De serie is gebaseerd op het boek Das Boot uit 1972 (dat ook diende als inspiratie voor de film) en het als vervolg geschreven Der Festung uit 1995. De vierde reeks bestaat uit zes afleveringen.