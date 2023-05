Dark: bovennatuurlijke thriller uit Duitsland • Nieuws • 02-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eind dit jaar stelt Netflix zijn eerste Duitstalige serie beschikbaar. Hij heet Dark en wordt door de streamingdienst omschreven als een familiedrama met een bovennatuurlijke twist.

Het verhaal van Dark speelt zich af in het kleine plaatsje Winden, waar na de verdwijning van een kind een heleboel onrust ontstaat. Vier verschillende families gaan op eigen houtje op zoek naar antwoorden, maar tijdens hun zoektocht naar de dader komen ook de zonden en geheimen van het dorp zelf naar boven. De cast van de serie bestaat uit veelal onbekende acteurs en actrices, maar Baran bo Odar - de Zwitserse regisseur van Dark - brak een aantal jaren geleden door met de Duitse technothriller Who Am I en maakte onlangs zijn Amerikaanse regiedebuut met de misdaadfilm Sleepless , waarin de hoofdrol werd gespeeld door Jamie Foxx. Bo Odar kreeg naar eigen zeggen voor het maken van Dark de volledige creatieve vrijheid van Netflix.

Dark is het eerste wapenfeit van een nieuwe strategie van Netflix; ze willen de komende jaren steeds meer Europese series gaan produceren. Tijdens een bijeenkomst in Berlijn liet de streamingdienst weten bijna 2 miljard dollar te investeren in het maken en kopen van Europese tv-producties. Overigens debuteert concurrent Amazon later deze maand met You Are Wanted ook zijn allereerste Duitstalige serie.

De 10 afleveringen van Dark komen in de winter van 2017 naar Netflix.